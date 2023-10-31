На заводе "Урал" в Соликамске Пермского края произошел взрыв. Об этом сообщает портал "В-Курсе", ссылаясь на свидетелей.
В социальных сетях они пишут, что в здании заводоуправления после взрыва выбило стёкла. На видео в Сети — дым над предприятием.
Соликамский завод по выпуску взрывчатки и спецхимии "Урал" — один из крупнейших военно-промышленных заводов в РФ. Он занимается производством с 1942 года.
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