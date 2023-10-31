Жители Соликамска сообщили о взрыве на заводе «Урал»

0:31 Your browser does not support the audio element. Общество

На заводе "Урал" в Соликамске Пермского края произошел взрыв. Об этом сообщает портал "В-Курсе", ссылаясь на свидетелей.

Фото: VK / "Типичный Соликамск [ТС]

В социальных сетях они пишут, что в здании заводоуправления после взрыва выбило стёкла. На видео в Сети — дым над предприятием.

Соликамский завод по выпуску взрывчатки и спецхимии "Урал" — один из крупнейших военно-промышленных заводов в РФ. Он занимается производством с 1942 года.





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