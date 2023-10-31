Биохимик Кулешова: 0,5 мг хлора на литр остаётся в воде на выходе из крана

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Хлор добавляют в воду на установках водоподготовки для уничтожения микроорганизмов. Количество тщательно регулируется таким образом, чтобы водопроводная вода содержала от 0,3 до 0,5 мг активного хлора на литр, рассказала Мария Кулешова, биохимик из компании по производству технологических фильтров для воды "Барьер".

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Хлор вводится в процесс водоподготовки после механической фильтрации и химической очистки. Он служит для уничтожения вредных микроорганизмов, но не считается безопасным для непосредственного употребления.

Хлор может иметь заметный запах и вступать в химические реакции, особенно когда он сталкивается с другими веществами в воде. Если водопроводная вода относительно чистая, хлор со временем рассеется. Однако при наличии других веществ хлор может вступать с ними в реакцию, потенциально приводящую к непреднамеренным химическим реакциям. Обычно можно поставить воду из-под крана в банке на 1 час и примерно за это время газ оттуда испарится.

При кипячении воды хлор имеет тенденцию испаряться, но он всё равно может взаимодействовать с другими веществами, содержащимися в воде, создавая потенциальный риск. Поэтому рекомендуется использовать фильтр для воды или бутилированную воду, чтобы обеспечить безопасную и чистую питьевую воду.

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