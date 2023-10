Your browser does not support the audio element.

Хлор добавляют в воду на установках водоподготовки для уничтожения микроорганизмов. Количество тщательно регулируется таким образом, чтобы водопроводная вода содержала от 0,3 до 0,5 мг активного хлора на литр, рассказала Мария Кулешова, биохимик из компании по производству технологических фильтров для воды "Барьер".

Фото: openverse by Randy Son Of Robert is licensed under CC BY 2.0