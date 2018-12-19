Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР

Общество

До двух третей населения (66%) выросло, по данным социологов "Левада-центра", количество россиян, сожалеющих о распаде СССР. Как сообщают СМИ, теперь о развале Советского союза жалеет рекордное количество граждан нашей страны.

Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР. 396058.jpeg

"В течение 10 лет этот показатель не поднимался выше 61 процента, а абсолютный максимум период был зафиксирован после окончания "лихих 90-ых", в 2000 году - 75 процентов",- отмечает пресса.

Также максимальное количество россиян - около 60% уверены, что "великую и могущественную" страну можно было сохранить. Интересно и то, что кроме большинства старше 55 лет об СССР начали мечтать и молодые россияне от 18 до 24 лет.

Причинами сожаления о распаде СССР респонденты называли и разрушение единой экономической системы (52%), и чувство принадлежности к великой державе (36%), и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%). Кроме этого наши сограждане заявляют о разрушение связи с родственниками и друзьями (24%), утраченное чувство, что "ты повсюду дома" (24%) и даже проблемы с организации туризма и отдыха (13%).

"Ну, было бы удивительно, если бы было наоборот. Дивный новый мир никакой альтернативы не дает, родители ностальгируют по светлому прошлому в СССР, куча литературы выходит на эту тему (как исследования, так и проза), молодёжь реагирует на это. Потому что модерновый мир - пустой",- оценивают итоги общенационального опроса в соцсетях.

Впрочем, есть и другие мнения. "Скорее всего, это те люди, которые во времена кровавого капитализма не смогли доказать, что они стоят больше, чем прожиточный минимум, а вот в СССР их бы государство не бросило, и поддержало бы, устроив после вуза на работу до конца дней, выделила бы хрущевку, выплачивала пенсию. А если вдруг появится национальная идея-фикс, то государство перемололо бы всех, чтобы достичь её",- пишут другие. 

«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем»,- пояснила социолог "Левады" Карина Пипия. По ее мнению, такую волну ностальгии запустила принятая правительством Медведева и поддержанная всей "Единой Россией" пенсионная реформа - в народе называемая "людоедской".

Напомним, что ранее глава исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов пояснял, что "бесспорен факт идеализации СССР: система была понятна простым людям, а государственные приоритеты соответствовали ожиданиям населения, к тому же, формируемая тогда картина мира, образа будущего хорошо воспринималась большинством".

Также и сам экс-президент Советского союза Михаил Горбачев заявлял, что "страны бывшего СССР могут образовать новый "добровольный" союз в старых границах".

"За этим стоит стремление к стабильности и былому величию. Однако, как и в советские годы, стабильность в России может смениться стагнацией, а величие станет непосильной ношей",- словно пророк, писал журналист Der Standard Андре Баллин.

Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Большинство россиян хочет вернуть СССР
Темы СССР социология развал ссср распад СССР Левада-центр сверхдержава пенсионная реформа
Обсудить
Актуальная аналитика
Цветы и растения
Вьющиеся растения: оригинальное украшение сада
Недвижимость
Приватизация коммунальных метров
Евросоюз
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Новости Все >
Власти Сочи приступили к сносу жилого комплекса на берегу моря﻿
Прокуратура Москвы завела уголовное дело против девелопера долгостроя Sky House
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
Представитель Совбеза РФ: понятия "Запад" больше нет
На месте сносимого поселка Терехово в Мневниках построят метро и ТПУ﻿
WATM смоделировал удар русского "Борея" по США
День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником
Британия начнет борьбу с Россией по "правилам" холодной войны
Вместо С-400? Госдеп одобрил продажу Турции Patriot
"Яндекс" построит новую штаб-квартиру в Москве за $145 млн
Читательский топ
Путин рассказал о целях ядерного оружия и "первом ударе"
Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Лидер российской партии: белорусы проголосуют за присоединение к РФ
Россия увеличивает вложения в госдолг США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать

Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.

В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Правила игры
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Военные новости
ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны
Бывший СССР
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Новости Украины
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать

Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.

В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Правила игры
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Бывший СССР
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Новости Белоруссии
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Военные новости
Единственный ракетный катер Украины остался без ракет

﻿С ракетного катера украинских ВМС "Прилуки" сняли пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит".

Единственный ракетный катер Украины остался без ракет
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Новости Украины
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Кошелек
Голодавший по-народному депутат просит дать россиянам денег на еду
США и Канада. Новости и аналитика
США побоялись учений в Арктике из-за опасений обращения к России
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником
День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником
Британия начнет борьбу с Россией по "правилам" холодной войны
Вместо С-400? Госдеп одобрил продажу Турции Patriot
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
Новинка: имплантат в желудке помогает похудеть
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Минтруд предупредил - число безработных взлетит в 2019 году
Fox News: главной угрозой для США является Китай, а не Россия
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
Представитель Совбеза РФ: понятия "Запад" больше нет
Голодавший по-народному депутат просит дать россиянам денег на еду
Вместо С-400? Госдеп одобрил продажу Турции Patriot
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником
День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником
День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником
История и современность Все >
Как выжить, будучи работником московского метро?
Как выжить, будучи работником московского метро?
Софья Перовская: цареубийца из высшего света
Софья Перовская: цареубийца из высшего света
WATM смоделировал удар русского "Борея" по США
WATM смоделировал удар русского "Борея" по США
Вместо С-400? Госдеп одобрил продажу Турции Patriot
Вместо С-400? Госдеп одобрил продажу Турции Patriot
В НАТО предложили план по отражению "российского блицкрига"
В НАТО предложили план по отражению "российского блицкрига"
Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов
Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов
Путин рассказал о целях ядерного оружия и "первом ударе"
Путин рассказал о целях ядерного оружия и "первом ударе"
НАТО предложили проект по отражению "блицкрига" России
НАТО предложили проект по отражению "блицкрига" России
Как полиция и добровольцы разогнали первую политическую демонстрацию в России
Как полиция и добровольцы разогнали первую политическую демонстрацию в России
Россия начинает раздавать льготное гражданство
Россия начинает раздавать льготное гражданство
Голодавший на 3500 рублей депутат попросил дать народу еды
Голодавший на 3500 рублей депутат попросил дать народу еды
Женское Все >
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Нертера не любит жары и избытка влаги
Нертера не любит жары и избытка влаги
Куда зимой деваются вредители
Куда зимой деваются вредители
Лечим остеохондроз травами и ваннами
Лечим остеохондроз травами и ваннами
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
Шум разрушает здоровье сердца
Шум разрушает здоровье сердца
Зеленый чай возглавил рейтинг лучших напитков для похудения
Зеленый чай возглавил рейтинг лучших напитков для похудения
От постоянного ношения колец бывает астма и аритмия
От постоянного ношения колец бывает астма и аритмия
Новогодний стол в год Свиньи: какие блюда приготовить
Новогодний стол в год Свиньи: какие блюда приготовить
Organic Kitchen: косметика от блогеров
Organic Kitchen: косметика от блогеров
Пять фраз для знакомства с девушкой. Что ей сказать?
Пять фраз для знакомства с девушкой. Что ей сказать?
9-летний московский школьник стал одним из группы учеников, открывших сверхновую звезду
9-летний московский школьник стал одним из группы учеников, открывших сверхновую звезду
Покупателей спиртного повысят в возрасте с 2020 года
Покупателей спиртного повысят в возрасте с 2020 года
Смартфоны вызовут эпидемию рака, прогнозируют ученые
Смартфоны вызовут эпидемию рака, прогнозируют ученые
Мужское Все >
Мужчина рыбачил в почтовом ящике
Мужчина рыбачил в почтовом ящике
Ученые узнали, что волки умеют ловить рыбу
Ученые узнали, что волки умеют ловить рыбу
Из чего можно сделать оригинальный зимний венок
Из чего можно сделать оригинальный зимний венок
Изучаем типы деревянных домов
Изучаем типы деревянных домов
Натяжные потолки: что делать в случае затопления?
Натяжные потолки: что делать в случае затопления?
Идеи для оформления дома к Новому Году
Идеи для оформления дома к Новому Году
Освежаем внешний вид ванной комнаты без ремонта и больших затрат
Освежаем внешний вид ванной комнаты без ремонта и больших затрат
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Святитель Николай - светоч Мир Ликийских
Святитель Николай - светоч Мир Ликийских
Савва Освященный: все ради Христа
Савва Освященный: все ради Христа
Лошади реагируют на человеческую ярость даже по фото
Лошади реагируют на человеческую ярость даже по фото
Отдых с домашними любимцами: какое жилье выбрать
Отдых с домашними любимцами: какое жилье выбрать
Почему мурлыкают кошки
Почему мурлыкают кошки
Хамелеон: миниатюрный и общительный питомец
Хамелеон: миниатюрный и общительный питомец
Откуда у хаски голубые глаза
Откуда у хаски голубые глаза
Чудеса Солнечной системы: огромный каньон на Марсе, ледяные гейзеры
Чудеса Солнечной системы: огромный каньон на Марсе, ледяные гейзеры
Питание гаджетов от человека: фантазия или реальность?
Питание гаджетов от человека: фантазия или реальность?
В новый год - в новую жизнь! Или как притянуть к себе удачу в год Желтой земляной Свиньи
В новый год - в новую жизнь! Или как притянуть к себе удачу в год Желтой земляной Свиньи
В 2019 году изменятся правила сдачи ЕГЭ
В 2019 году изменятся правила сдачи ЕГЭ
Более 30 древних озер обнаружили на Марсе
Более 30 древних озер обнаружили на Марсе
Троянский Конь: каким был этот конь, да и был ли вообще?
Троянский Конь: каким был этот конь, да и был ли вообще?
Создана повязка, быстро заживляющая рану
Создана повязка, быстро заживляющая рану
Пророчества монаха Авеля
Пророчества монаха Авеля
Евросоюз
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол

The New York Times пишет, что возможность именовать себя "разнообразными" в документах у граждан Германии появилась после решения парламента страны.

В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Дальний Восток
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Дальний Восток
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Новости Белоруссии
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Новости Украины
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Новости Украины
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Ближний Восток
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Евросоюз
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ