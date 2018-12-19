Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР

До двух третей населения (66%) выросло, по данным социологов "Левада-центра", количество россиян, сожалеющих о распаде СССР. Как сообщают СМИ, теперь о развале Советского союза жалеет рекордное количество граждан нашей страны.

"В течение 10 лет этот показатель не поднимался выше 61 процента, а абсолютный максимум период был зафиксирован после окончания "лихих 90-ых", в 2000 году - 75 процентов",- отмечает пресса.

Также максимальное количество россиян - около 60% уверены, что "великую и могущественную" страну можно было сохранить. Интересно и то, что кроме большинства старше 55 лет об СССР начали мечтать и молодые россияне от 18 до 24 лет.

Причинами сожаления о распаде СССР респонденты называли и разрушение единой экономической системы (52%), и чувство принадлежности к великой державе (36%), и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%). Кроме этого наши сограждане заявляют о разрушение связи с родственниками и друзьями (24%), утраченное чувство, что "ты повсюду дома" (24%) и даже проблемы с организации туризма и отдыха (13%).

"Ну, было бы удивительно, если бы было наоборот. Дивный новый мир никакой альтернативы не дает, родители ностальгируют по светлому прошлому в СССР, куча литературы выходит на эту тему (как исследования, так и проза), молодёжь реагирует на это. Потому что модерновый мир - пустой",- оценивают итоги общенационального опроса в соцсетях.

Впрочем, есть и другие мнения. "Скорее всего, это те люди, которые во времена кровавого капитализма не смогли доказать, что они стоят больше, чем прожиточный минимум, а вот в СССР их бы государство не бросило, и поддержало бы, устроив после вуза на работу до конца дней, выделила бы хрущевку, выплачивала пенсию. А если вдруг появится национальная идея-фикс, то государство перемололо бы всех, чтобы достичь её",- пишут другие.

«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем»,- пояснила социолог "Левады" Карина Пипия. По ее мнению, такую волну ностальгии запустила принятая правительством Медведева и поддержанная всей "Единой Россией" пенсионная реформа - в народе называемая "людоедской".

Напомним, что ранее глава исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов пояснял, что "бесспорен факт идеализации СССР: система была понятна простым людям, а государственные приоритеты соответствовали ожиданиям населения, к тому же, формируемая тогда картина мира, образа будущего хорошо воспринималась большинством".

Также и сам экс-президент Советского союза Михаил Горбачев заявлял, что "страны бывшего СССР могут образовать новый "добровольный" союз в старых границах".

"За этим стоит стремление к стабильности и былому величию. Однако, как и в советские годы, стабильность в России может смениться стагнацией, а величие станет непосильной ношей",- словно пророк, писал журналист Der Standard Андре Баллин.