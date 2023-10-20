Минюст России традиционно в пятницу пополнил список иностранных агентов.
Министерство юстиции сообщило о признании иноагентом бывшего замминистра иностранных дел России Георгия Кунадзе*. Он занимал данный пост в начале 90-х.
В "чёрный список" внесли также главного редактора издания "Довод" Илью Косыгина** и социолога Михаила Савву***.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.10.2023.
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.10.2023.
*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.10.2023.
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