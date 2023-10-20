Минюст РФ внёс в список иноагентов экс-замминистра иностранных дел России Георгия Кунадзе*

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Минюст России традиционно в пятницу пополнил список иностранных агентов.

Фото: Википедия

Министерство юстиции сообщило о признании иноагентом бывшего замминистра иностранных дел России Георгия Кунадзе*. Он занимал данный пост в начале 90-х.

В "чёрный список" внесли также главного редактора издания "Довод" Илью Косыгина** и социолога Михаила Савву***.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.10.2023.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.10.2023.

*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.10.2023.

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