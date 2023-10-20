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Психолог Северный объяснил любовь подростков к энергетикам

2:02
Общество

Современные подростки в России проявляют особый интерес к энергетическим напиткам, что вызывает беспокойство у многих родителей. Неоспоримо, что энергетики вредны для здоровья из-за высокого содержания сахара, и их бодрящий эффект кратковременный, сообщает Общественная Служба Новостей.

Психолог Северный объяснил любовь подростков к энергетикам
Фото: openverse.org

Недавно в России был введен запрет на продажу и производство слабоалкогольных энергетических напитков, но обычные безалкогольные банки с такими напитками все еще доступны. Продажа энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне не рекомендуется, и в некоторых регионах она даже запрещена. Тем не менее, подростки находят способы, чтобы достать эти бодрящие напитки.

Президент ассоциации детских психиатров и психологов, Анатолий Северный, отмечает, что интерес российских подростков к энергетикам вполне естественен. По его словам, подростки пытаются понять свои возможности и границы своего сознания. Они экспериментируют с собой, и это может включать потребление алкоголя, энергетических напитков и другие формы рискового поведения.

Психолог подчеркивает, что такое поведение характерно для подросткового возраста, когда они находятся в процессе становления своей личности и сознания. С возрастом и сознательностью поведение становится более устойчивым и предсказуемым.

Что касается предпочтения подростками энергетическим напиткам, Северный говорит, что молодежь в любом случае обожает сладкое. К тому же, в подростковом возрасте мозг и нервная система еще находятся в процессе созревания, что может делать их склонными к импульсивному поведению.

Северный также отмечает, что в отличие от алкоголя и наркотиков, энергетические напитки не вызывают "эпидемической зависимости". Привыкание к ним, если оно вообще происходит, является исключением.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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