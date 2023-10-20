Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СК РФ заочно арестовал 98-летнего ветерана СС Ярослава Гунько по обвинению в геноциде
На выезде из Белоруссии в страны ЕС скопилось свыше 1,7 тысячи фур
Актриса Ирина Горбачёва в шоу "ОК на связи!" призналась, что влюбилась в Михаила Тройника
Елена Зеленская попросила Google сделать Крым украинским на картах
Байден заявил, что у ХАМАС и Путина есть объединяющие цели
Член правящей партии Израиля заявил, что Россия "заплатит" за поддержку ХАМАС
Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"
Экс-советник Кучмы: "Киев останется на закуску — Путин разработал зверский план"
МОК не согласился с заявлением Путина об этнической дискриминации россиян

Следователи проверяют незаконность выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра

1:05
Общество

Сотруднику Большого театра в январе была выдана отсрочка от призыва по частичной мобилизации от имени военного комиссара Тверского района Москвы. Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов, и следователи начали проверку. Об этом сообщает РБК.

Следователи проверяют незаконность выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Проверка начата в связи с фактом превышения должностных полномочий неустановленным лицом (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации). За данное нарушение может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Источники отметили, что Большой театр не входит в список организаций оборонно-промышленного комплекса, утверждённый Министерством промышленности и торговли России. Это означает, что отсрочка была выдана с нарушением установленного законодательством.

РБК направил запросы в пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета по Москве и Большого театра для получения официальных комментариев по этому вопросу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Я не могу говорить, я в аду": пропавшая полгода назад россиянка отправила мужу сообщение

В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.

В Екатеринбурге исчезнувшая полгода назад женщина отправила мужу СМС со словами "я в аду"
Кардиолог Бирюкова перечислила наиболее опасные продукты для сердца
Самые опасные продукты для сердца
Российские ученые повторили опыт западных специалистов, вернув молодость организму биохакера Станислава Скакуна
Израиль не спасут даже авианосцы и американские морские пехотинцы
"Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев США стремительно организуют третью мировую войну Любовь Степушова
Депутат Госсовета Татарстана высказал претензии Кадырову: "В каком правовом поле мы живём?"
Понеслась? В Ираке объявили войну войскам США 
ВСУ пытаются открыть второй фронт в "приазовской операции"
ВСУ пытаются открыть второй фронт в "приазовской операции"
Последние материалы
Актриса Ирина Горбачёва в шоу "ОК на связи!" призналась, что влюбилась в Михаила Тройника
Елена Зеленская попросила Google сделать Крым украинским на картах
"Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО?
Алексей Апухтин: судьба забытого поэта
Следователи проверяют незаконность выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра
США стремительно организуют третью мировую войну
Байден заявил, что у ХАМАС и Путина есть объединяющие цели
Дарья Митина: памяти Александра Бузгалина
Член правящей партии Израиля заявил, что Россия "заплатит" за поддержку ХАМАС
Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников