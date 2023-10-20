Следователи проверяют незаконность выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотруднику Большого театра в январе была выдана отсрочка от призыва по частичной мобилизации от имени военного комиссара Тверского района Москвы. Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов, и следователи начали проверку. Об этом сообщает РБК.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Проверка начата в связи с фактом превышения должностных полномочий неустановленным лицом (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации). За данное нарушение может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Источники отметили, что Большой театр не входит в список организаций оборонно-промышленного комплекса, утверждённый Министерством промышленности и торговли России. Это означает, что отсрочка была выдана с нарушением установленного законодательством.

РБК направил запросы в пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета по Москве и Большого театра для получения официальных комментариев по этому вопросу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.