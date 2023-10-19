Депутат Госсовета Татарстана укорил Кадырова: за избиение присваивает звание героя сыну

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев раскритиковал Рамзана Кадырова за историю с избиением его сыном заключённого.

Фото: openverse.org

Хамаев высказал претензии Рамзану Кадырову во время дискуссии о законе, регламентирующем патриотическое воспитание молодого поколения.

В качестве негативного примера он озвучил инцидент с избиением в СИЗО Чечни Никиты Журавеля.

"В каком правовом поле мы сегодня живём? Вот пример из жизни: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание героя своему сыну", — высказал своё возмущение депутат.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама Кадырова героем всех мусульман.

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