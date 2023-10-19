Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев раскритиковал Рамзана Кадырова за историю с избиением его сыном заключённого.
Хамаев высказал претензии Рамзану Кадырову во время дискуссии о законе, регламентирующем патриотическое воспитание молодого поколения.
В качестве негативного примера он озвучил инцидент с избиением в СИЗО Чечни Никиты Журавеля.
"В каком правовом поле мы сегодня живём? Вот пример из жизни: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание героя своему сыну", — высказал своё возмущение депутат.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама Кадырова героем всех мусульман.
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