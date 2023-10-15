Рамзан Кадыров назвал своего сына героем всех мусульман

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием своего сына, Адама Кадырова, в Telegram-канале, и назвал его "героем всех мусульман". В ролике, распространенном главой Чечни, представлены кадры избиения Адамом Кадыровым Никиты Журавеля, который сжег Коран в Волгограде, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse.org

"Признанный къонах (мужчина) чеченского народа! Герой всех мусульман", — написал Кадыров.

В мае в Волгограде был арестован местный житель за сожжение Корана около мечети. Согласно заявлению СК, подозреваемый признался, что совершил это по заказу украинских спецслужб. В августе началась проверка в Чечне после того, как Никита Журавель пожаловался, что его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам, пока тот находился в грозненском СИЗО.

В конце сентября сам Рамзан Кадыров признал, что его сын избил мужчину, который сжег Коран, и выразил гордость по поводу поступка сына. На первом судебном заседании сам Журавель извинился за свой поступок, отметив, что это произошло "прежде всего, из-за незнания всей важности этой книги для мусульман".