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Автомобиль погибшего бойца отправится на помощь в зону СВО под Новосибирском

2:28
Общество

На территории СВО появились четыре автомобиля из Новосибирской области с позывными, принадлежавшими погибшим солдатам: Барон, Атаман, Барни и Седой. Семья погибшего бойца Седого настояла на том, чтобы его автомобиль "Нива" отправили в помощь его товарищам.

Автомобиль погибшего бойца отправится на помощь в зону СВО под Новосибирском
Фото: Кадр из видео, предоставленного sib.fm

26-летний Александр Науменко был призван в армию в октябре прошлого года. После смерти своей матери он и его сестра быстро поседели, и выбор позывного Седой не вызвал у него долгих размышлений.

"Когда пришла повестка, он не пытался уклониться от нее, в отличие от некоторых других. Конечно, у всех был страх и шок, потому что они хорошо понимали, что их ожидают опасные задачи. Александр прошëл подготовку в Кольцово, и это сильно повлияло на его характер и внешний вид. Вот и появился позывной Седой", — рассказала сестра Александра Науменко, Татьяна.

Саша служил как штурмовик и участвовал в разведке. Он также проходил подготовку в Луганске вместе с "Вагнером". Хотя он записался в штурмовики, он мало рассказывал о своей службе.

Сестра знала, что Александру предстоит выполнить опасную миссию, но он обещал вернуться и жениться. Однако 8 июня родные узнали страшную весть. Его тело доставили в город Куйбышев, где он был похоронен.

Все это время старенькая "Нива" стояла во дворе семьи Науменко. Родственники решили отправить ее в зону СВО, когда узнали о гуманитарной акции.

"Родственники Седого из Куйбышева позвонили и сказали, что хотят передать автомобиль, потому что их сын погиб. Я посоветовал им продать машину, потому что у них есть свои финансовые трудности, но они настаивали на передаче", — рассказал депутат Барабинска Константин Терещенко, который занимался доставкой автомобилей в зону СВО.

"Я сказал им перезвонить через сутки. Они и через сутки позвонили, сказали, что решение принято. Мы и этот автомобиль тоже подготовили, покрасили, перегнали",  — отметил депутат. 

Константин Терещенко доставил автомобиль в Луганск, где находится воинская часть, где служил Александр Науменко. Сестра Седого получила приветы от товарищей по службе Александра, сообщает sib.fm.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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