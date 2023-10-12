Кадыров встретился с Никитой Журавелем, которого избил его сын из-за сожжения Корана

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Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с Никитой Журавелем, который был подвергнут избиению сыном Кадырова Адамом за сожжение Корана. В ходе личного разговора Кадыров подчеркнул, что Журавель явно стремился подстрекать религиозные конфликты в России.

Фото: openverse.org

"Его нерешительность, отсутствие четкого намерения, и попытки избегать прямых ответов, явили его настоящей проблемой, зловредным оскорбителем, который поджег Коран не из-за незнания, а наоборот, осознанно, чтобы оскорбить мусульман и разжечь религиозные конфликты в России", — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Кроме того, Кадыров отметил, что до его ареста, Журавель предпринимал попытки изучить тексты, демонстрируя приближение к исламу. Но лидер Чечни увидел в его словах ложь.

Кадыров охарактеризовал Журавеля как явного провокатора и агитатора, схожего с западными образцами, борющегося за свободу слова. Однако, он также подчеркнул, что в России концепция свободы слова может иметь отличные от западных стран интерпретации. В России, по словам главы Чечни, свобода одного человека не должна нарушать свободу другого.

Ранее Рамзан Кадыров выразил свою гордость по поводу сына Адама, который избил поджигателя Корана, и даже предложил, что Адам может быть подвергнут наказанию. С течением времени 15-летний Адам был удостоен звания "Герой Чечни" за свои личные качества и навыки знания Корана наизусть, как сообщает "Национальная служба новостей".

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