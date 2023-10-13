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Стартовала миссия NASA «Психея» к огромному металлическому астероиду

3:34
Общество

В четверг, 12 октября, в 10:16 по восточному времени, космический корабль NASA "Психея" отправится в свой путь с Космического центра Кеннеди во Флориде, используя ракету SpaceX Falcon Heavy.

Стартовала миссия NASA «Психея» к огромному металлическому астероиду
Фото: openverse

В 2029 году, пройдя путь длиной 3,5 миллиарда километров, корабль доберется до далекой части астероидного пояса между Марсом и Юпитером, где его ожидает астероид 16 Психея. В ядре этого богатого металлами астероида хранятся загадки формирования скалистых планет в Солнечной системе, включая Землю.

Открытый впервые в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом, 16 Психея - это астероид, находящийся в астероидном поясе на расстоянии максимум 600 миллионов км. от Земли. Астероид 16 Психея, имеющий картофелевидную форму с диаметром примерно 279 км, является одним из самых крупных известных астероидов в Солнечной системе.

Исследователей привлекает 16 Психея, так как он представляет собой астероид с признаками незавершившейся планеты. Его состав, включая обнаженное железное ядро и внешние металлические слои, позволяет предполагать, что он мог стать ядром планеты размером с Марс, но столкновения с другими крупными объектами во время формирования Солнечной системы помешали этому процессу.

Чего не ожидали исследователи, так это отсутствия оксидов железа в ядре 16 Психеи, что поднимает вопросы о механизмах формирования планет, отличных от тех, что привели к образованию Земли.

"Психея" представляет собой космический корабль размером примерно с фургон и оснащенный солнечными батареями, магнитометром, гамма-излучения и нейтронами, а также мультиспектральным формирователем изображений для исследования астероида. Для передвижения в космосе корабль использует солнечную электрическую силовую установку, которая использует солнечный свет для ускорения заряженных атомов ксенона и вывода их из одного из четырех двигателей. Согласно данным NASA, каждый из четырех двигателей работает по одному и обеспечивает тягу, эквивалентную силе, которую человек почувствовал бы, держа три четверти на ладони.

Во время путешествия к астероиду "Психея", корабль будет поддерживать связь с Землей с использованием современного эксперимента по оптической связи в глубоком космосе, где будет применяться лазер для передачи широкополосного сигнала обратно на Землю.

Для достижения астероида корабль "Психея" сначала направится к Марсу, используя плавную тягу, обеспечиваемую ионными двигателями, а затем выполнит облёт Красной планеты. Это использование гравитационного притяжения планеты позволит кораблю достичь астероида к августу 2029 года.

По приближению к астероиду "Психея" начнёт сканировать магнитное поле астероида с помощью магнитометра, а затем применит мультиспектральный имидж-сканер для исследования поверхности астероида и его неровностей. Постепенно приближаясь, корабль будет использовать лазер для измерения массы и плотности Психеи, а также гамма-спектрометр и нейтронный спектрометр для определения состава поверхности астероида.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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