Губернатор Магаданской области: Колыма приветствует патриотов, а не предателей

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Губернатор Магаданской области, Сергей Носов, реагируя на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, подчеркнул, что Магаданская область не будет принимать в своем регионе людей, которых можно охарактеризовать как "подлецов и предателей", покинувших Российскую Федерацию.

Фото: Wikipedia

Вячеслав Володин ранее выразил мнение, что тем, кто поддерживал Украину и решил вернуться в Россию, следует ожидать наказание, и соответствующие меры должны быть предприняты. Он утверждал, что такие люди не найдут уюта на своей родине, и их "ждет Магадан". По словам Володина, это также включает в себя тех, кто выражал радость по поводу обстрелов территории России.

Сергей Носов отметил, что Колыма приветствует и принимает настоящих патриотов, а не предателей. Он подчеркнул, что стереотипы и клише о прошлом должны уступить место более конструктивным подходам.

Губернатор подчеркнул, что на Колыме проживают настоящие патриоты своей страны, которые работают на ее процветание. Носов подчеркнул, что регион активно развивается, и поэтому открыт для приема грамотных, образованных и квалифицированных специалистов.

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Сергей Носов заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов