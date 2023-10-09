Интернет или пандемия могли стать причиной уменьшения числа сексуальных контактов среди молодежи в возрасте 18-24 лет. Об этом сообщили специалисты компании Sexual Alpha.
Эксперты провели опрос среди людей о частоте сексуальных отношений. Согласно результатам, совершеннолетние респонденты до 29 лет в среднем занимаются сексом два раза в неделю, 30-39-летние — 1,6 раза в неделю, а 40-49-летние — 1,3 раза. Заметным явлением для исследователей стала тенденция увеличения числа людей в возрасте 18-24 лет, которые не вели половую жизнь в течение года, причем среди мужчин таких почти треть. То же самое наблюдалось в статистике женщин в возрасте 25-34 лет.
Эксперты выдвинули предположение, что интернет и пандемия коронавируса могут быть возможными причинами снижения сексуальной активности среди молодежи.
Точной теории пока нет, как сообщает Газета. Ru со ссылкой на пресс-службу Sexual Alpha.
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