На Дону сообщили, что эпидсезон гриппа и ОРВИ в Ростовской области может начаться после праздников в ноябре, как сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Представители управления рассказали газете "Молот", что начало эпидемического процесса чаще всего наблюдается после начала праздничного периода, и времени на подготовку остается немного.
"На данный момент около 800 тысяч человек вакцинировались от гриппа, что составляет 20% населения. Однако для достижения необходимого уровня вакцинации требуется вакцинировать 80% местных жителей", — отметили в сообщении.
Подчеркивается, что важно провести вакцинацию до начала эпидсезона, и в целом специалисты советуют делать прививки в теплое время года, сообщает rostovgazeta.ru.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.