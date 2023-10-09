В Ростовской области сообщили, что сезон ОРВИ и гриппа начнётся в ноябре

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На Дону сообщили, что эпидсезон гриппа и ОРВИ в Ростовской области может начаться после праздников в ноябре, как сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Openverse

Представители управления рассказали газете "Молот", что начало эпидемического процесса чаще всего наблюдается после начала праздничного периода, и времени на подготовку остается немного.

"На данный момент около 800 тысяч человек вакцинировались от гриппа, что составляет 20% населения. Однако для достижения необходимого уровня вакцинации требуется вакцинировать 80% местных жителей", — отметили в сообщении.

Подчеркивается, что важно провести вакцинацию до начала эпидсезона, и в целом специалисты советуют делать прививки в теплое время года, сообщает rostovgazeta.ru.

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