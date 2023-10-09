Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдепе сообщили о гибели девяти граждан США в ходе ударов ХАМАС по Израилю
Владелец "Смешариков" инициировал 76 гражданских процессов из-за Нюши и Бараша
Экс премьер-министра Израиля заметили в аэропорту Тель-Авива в зоне вылета из Израиля
На Красной площади задержали обратившегося к Путину отца ребёнка с СМА
Учёные СПбПУ нашли способ восстанавливать нервы при помощи композитного материала
В ООН прокомментировали мировую обстановку
"Царьград": тайны крематория — Украина платит за оружие внутренними органами граждан?
Рамзан Кадыров наградил Путина орденом имени Ахмата Кадырова за номером 1
Искусственный интеллект "Жириновский" назвал конфликт Израиля и ХАМАС следствием игры Запада в ковбоев

Активист пожаловался на главу Роспотребнадзора Башкирии из-за ее активности в instagram*

Общество

Главе Роспотребнадзора Башкирии вынесено официальное предостережение в связи с использованием социальных сетей. Прокуратура региона уже официально предупредила Анну Казак. Спор вызван активной деятельностью главы Роспотребнадзора в Instagram*, соцсети, признанной экстремистской. Анна Казак вела свой аккаунт, выпуская короткие, информативные ролики.

Однако не всем понравилась такая активность. Общественник Альберт Рахматуллин обратился в прокуратуру Башкирии, требуя объяснений по поводу того, почему глава Роспотребнадзора использует соцсеть, признанную экстремистской.

Рахматуллин подчеркнул противоречие: госчиновники осуждают соцсети, называя их экстремистскими, но сами активно пользуются ими. Это, по его мнению, вынуждает людей становиться активными пользователями запрещенной соцсети.

Рахматуллин выразил недовольство предостережением, считая его недостаточным ответом. Жалоба в прокуратуру была инициирована после ответа Роспотребнадзора на вопросы о загрязнении воздуха в Уфе. Рахматуллин утверждает, что жители города жаловались на запах, но Роспотребнадзор отрицал превышение ПДК вредных веществ.

Активист считает, что предостережения недостаточны, и требует провести проверку наличия преступления или правонарушения в действиях Анны Казак. Заявления Рахматуллина уже направлены в МВД России и Управление по РБ. Он обещает продолжать следить за деятельностью чиновников, нарушающих законы, и подчеркивает принцип равенства перед законом. Ранее, из-за аккаунта в соцсетях, Анна Казак оказывалась в центре скандала, включая обвинения в рекламе на бизнес-канале авиакомпании, которые она отрицала, сообщает mkset.ru.

* - Instagram принадлежит компании Meta, которая в РФ признана экстремистской организацией и запрещена.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия

Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.

ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю
Иран будет воевать с Израилем до последнего палестинца
Палестина, опираясь на Иран, получила шанс на независимость и территории
Стали известны причины раннего ухода из жизни юных звезд тележурнала "Ералаш"
Большая израильская война — это катастрофа для киевского режима
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю
Последние материалы
Дыра озонового слоя над Антарктидой достигла площади в 26 млн квадратных километров
В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат для части работающих пенсионеров
Россияне просят МИД РФ эвакуировать их из Израиля: Мы туда-сюда бегаем
Маска для лица и ароматическая ванна: шесть способов использования какао для улучшения внешности
В Совфеде считают, что для украинцев наступят тяжёлые времена, если подтвердятся поставки оружия ХАМАС Киевом
Подниматься по лестнице полезно для эффективного снижения риска болезней сердца
Сына Максима Виторгана могут призвать в армию Израиля
Диетолог Волынкина назвала три правила питания, которые позволят сохранить здоровье осенью
Футуролог Юсуфов раскрыл, как нейросеть заменит солдат
Блогер Хасбик встал на сторону Палестины в войне с Израилем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников