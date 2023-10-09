Активист пожаловался на главу Роспотребнадзора Башкирии из-за ее активности в instagram*

Главе Роспотребнадзора Башкирии вынесено официальное предостережение в связи с использованием социальных сетей. Прокуратура региона уже официально предупредила Анну Казак. Спор вызван активной деятельностью главы Роспотребнадзора в Instagram*, соцсети, признанной экстремистской. Анна Казак вела свой аккаунт, выпуская короткие, информативные ролики.

Однако не всем понравилась такая активность. Общественник Альберт Рахматуллин обратился в прокуратуру Башкирии, требуя объяснений по поводу того, почему глава Роспотребнадзора использует соцсеть, признанную экстремистской.

Рахматуллин подчеркнул противоречие: госчиновники осуждают соцсети, называя их экстремистскими, но сами активно пользуются ими. Это, по его мнению, вынуждает людей становиться активными пользователями запрещенной соцсети.

Рахматуллин выразил недовольство предостережением, считая его недостаточным ответом. Жалоба в прокуратуру была инициирована после ответа Роспотребнадзора на вопросы о загрязнении воздуха в Уфе. Рахматуллин утверждает, что жители города жаловались на запах, но Роспотребнадзор отрицал превышение ПДК вредных веществ.

Активист считает, что предостережения недостаточны, и требует провести проверку наличия преступления или правонарушения в действиях Анны Казак. Заявления Рахматуллина уже направлены в МВД России и Управление по РБ. Он обещает продолжать следить за деятельностью чиновников, нарушающих законы, и подчеркивает принцип равенства перед законом. Ранее, из-за аккаунта в соцсетях, Анна Казак оказывалась в центре скандала, включая обвинения в рекламе на бизнес-канале авиакомпании, которые она отрицала, сообщает mkset.ru.

* - Instagram принадлежит компании Meta, которая в РФ признана экстремистской организацией и запрещена.

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