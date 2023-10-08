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Фитин сказал, что эскалация вокруг Израиля может повлечь за собой вовлечение большей части Ближнего Востока

2:20
Общество

Дальнейшее нарастание конфликта между Палестиной и Израилем может потянуть за собой значительную часть Ближнего Востока, и в наиболее опасном сценарии, Израиль может оказаться окруженным фронтами. Это мнение было высказано главой Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимиром Фитиным, в беседе с ТАСС.

Фитин сказал, что эскалация вокруг Израиля может повлечь за собой вовлечение большей части Ближнего Востока
Фото: openverse.org

Фитин отметил, что если Израиль начнет масштабную операцию в секторе Газа с целью уничтожения ХАМАСа, даже за счет больших жертв среди мирного населения, то существует вероятность, что "Хезболлах" на севере также присоединится к конфликту, а вооруженные группировки из Сирии также могут вмешаться, образуя кольцо вокруг Израиля. Фитин подчеркнул, что в худшем случае такая ситуация может привести к конфликту масштабов, не виданных ранее, и что сейчас сложно прогнозировать, насколько успешными будут усилия мирового сообщества по предотвращению эскалации, сообщает ТАСС.

В некоторых случаях международному сообществу удавалось остановить израильские ответные удары и операции в секторе Газа из-за опасений по поводу высоких жертв среди мирного населения. Однако в данном случае ситуация уникальная, с высоким числом израильтян, включая заложников, ставшими жертвами.

Фитин также рассмотрел возможные последствия эскалации. В случае полной победы Израиля над Газой, сектор больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак на Тель-Авив, и разговоры о создании независимого Палестинского государства будут приостановлены, что укрепит позиции Израиля. Однако допуск подобного вторжения на израильскую территорию может побудить некоторые арабские страны думать, что армию Израиля можно победить.

Кроме того, Фитин указал, что дальнейшая эскалация арабо-израильского конфликта может серьезно подорвать шансы на нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. В случае большого числа жертв при продолжении израильской операции в Газе, нормализация отношений с Саудовской Аравией станет маловероятной, и это может быть воспринято населением Саудовской Аравии как предательство со стороны своего правительства.

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Конец мира?! Израиль и Сектор Газа под обстрелом | Когда закончатся войны? | Игорь Рыбаков
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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