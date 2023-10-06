Москва и Ташкент будут продолжать осуществление программ по изучению русского языка в Узбекистане

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Россия и Узбекистан намерены продолжить воплощение совместных программ по изучению русского языка в Узбекистане, как было объявлено в совместном заявлении президентов обеих стран Владимира Путина и Шавката Мирзиёева после их переговоров в Москве. В этом документе подчеркивается уважение к национальным языкам России и Узбекистана и признание их ключевой роли в образовательных и воспитательных процессах.

Фото: openverse

Заявление также подчеркивает важность развития сотрудничества между университетами и научно-исследовательскими институтами обеих стран. Особое внимание будет уделено участию в международных научных мероприятиях и организации двусторонних образовательных форумов, сообщает ТАСС.

Стороны выразили интерес к раскрытию потенциала культурного взаимодействия, учитывая долгую историю отношений между народами России и Узбекистана. Они также подчеркнули важность сохранения общего культурного наследия и популяризации схожих традиций и ценностей, в том числе в контексте сотрудничества с ЮНЕСКО и ООН.

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