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Эксперт возмутился массовым приездом водителей автобусов из Киргизии в Ростов

2:04
Общество

Эксперт высказал свое недовольство массовым приездом в Ростов водителей-гастарбайтеров. Местные жители не желают трудиться за крошечную зарплату, в то время как мигрантов такое положение дел устраивает. Однако, согласно словам политолога Евгения Михайлова, работа водителя городского автобуса несет ответственность, ведь от нее зависит безопасность пассажиров.

Эксперт возмутился массовым приездом водителей автобусов из Киргизии в Ростов
Фото: Openverse

По данным СМИ, в Ростове планируется принять на работу 60 водителей общественного транспорта из Киргизии, и им обещают помощь в решении всех вопросов, связанных с переездом и проживанием.

Необходимо напомнить, что ростовчане жалуются на острую нехватку общественного транспорта в часы-пик из-за дефицита водителей автобусов. Многие водители увольняются из-за низкой зарплаты, которая, по их мнению, не соответствует их трудовым усилиям.

"Ситуация с водителями из Киргизии вызывает беспокойство. Лично я, как гражданин, не хотел бы видеть мигрантов на руле автобусов. Они незнакомы с нашей ментальностью, дорогами и особенностями южного региона", — отмечает Евгений Михайлов.

Он предлагает депутатам, ответственным за защиту прав большинства населения, задать соответствующие вопросы городскому управлению транспорта, сообщает rostovgazeta.ru.

"Не подстрекая к межнациональным разногласиям, подчеркну, что, на мой взгляд, мигранты на маршрутах автобусов неприемлемы. Эти места должны быть заняты местными жителями, которым нужна достойная оплата труда. Если бизнес не может повысить зарплату, предлагаю увеличить стоимость проезда на один рубль, чтобы улучшить доходы водителей. Возможно, не все согласятся со мной, но я лично готов заплатить лишний рубль, чтобы не беспокоиться за своих детей, когда они едут в автобусе. Лучше перекрыть такие риски гарантией того, что водителями общественного транспорта остаются местные жители", — подытожил эксперт.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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