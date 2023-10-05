Депутат Колунов предложил ставить датчики утечки газа во всех квартирах России

2:15 Your browser does not support the audio element. Общество

В средствах массовой информации часто появляются сообщения о Чрезвычайных Ситуациях, связанных с бытовым газом в жилых помещениях. Один из последних случаев привлек внимание в Башкирии, где местный житель, стремясь согреться, вызвал взрыв с использованием газовой плиты и оказался в реанимации. Как бороться с этой угрожающей тенденцией, поделились в Государственной Думе.

Фото: CreativeCommons

По словам члена комитета по строительству и ЖКХ Госдумы, Сергея Колунова, основной проблемой является недостаточное обнаружение утечек газа.

"Взрывы, связанные с газом, действительно происходят в разных регионах России. Нам необходимо сосредотачиваться на предотвращении — своевременное обнаружение утечек способно предотвратить взрыв и потерю жизней", — подчеркнул депутат "Единой России" в беседе с корреспондентом "Подмосковье сегодня".

Чтобы предотвратить взрывы и спасти людей и дома, парламентарий предложил использовать современные технологии. Эффективным решением может быть установка умных датчиков утечки газа в каждой квартире. Они могут оперативно определить, если герметичность труб нарушена.

"Нам нужно внедрять интеллектуальные системы в каждой квартире для обнаружения утечек газа. Они смогут предупредить жителей и службы газоснабжения о потенциальных протечках, а также автоматически перекрыть подачу газа, предотвращая ЧП. Мы также можем рассмотреть установку такого оборудования во время капитального ремонта, при замене газовых труб", — подчеркнул Колунов.

Он отметил, что расходы на это не должны ложиться на плечи жильцов. По мнению депутата, финансирование следует поручить Фонду капитального ремонта, а государство должно выделить дополнительные средства на установку датчиков.

"Важно устанавливать исключительно отечественные датчики утечки газа — они собираются у нас, и, следовательно, не будут иметь проблем с комплектующими. Обслуживание будет простым и понятным. Организации, занимающиеся обслуживанием газовых коммуникаций, должны контролировать наличие датчиков", — заключил собеседник.

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