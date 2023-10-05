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Юрист рассказал о подарках учителю, которые расцениваются как взятка

0:49
Общество

Юрист Алексей Першин объяснил, какие подарки недопустимо дарить педагогам на День учителя.

Юрист рассказал о подарках учителю, которые расцениваются как взятка
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт отметил, что в статье 575 Гражданского кодекса РФ "Запрещение дарения" названа допустимая стоимость подарка.

Ранее врач-психотерапевт Игорь Лях дал советы родителям школьников. 

Юрист отметил, что стоимость подарка не должна превышать трёх тысяч рублей. Подарок стоимостью выше этой суммы расценивается как взятка.

"Но если родители решат разделиться или подарить каждый сам от себя, то уже каждый из этих подарков не должен быть дороже трёх тысяч, — цитирует слова эксперта Першин "Вечерняя Москва".

Эксперт предупредил, что запрещено дарить учителям деньги.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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