Юрист Алексей Першин объяснил, какие подарки недопустимо дарить педагогам на День учителя.

Эксперт отметил, что в статье 575 Гражданского кодекса РФ "Запрещение дарения" названа допустимая стоимость подарка.

Ранее врач-психотерапевт Игорь Лях дал советы родителям школьников.

Юрист отметил, что стоимость подарка не должна превышать трёх тысяч рублей. Подарок стоимостью выше этой суммы расценивается как взятка.

"Но если родители решат разделиться или подарить каждый сам от себя, то уже каждый из этих подарков не должен быть дороже трёх тысяч, — цитирует слова эксперта Першин "Вечерняя Москва".