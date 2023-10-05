Психолог Дугенцова заявила, что позитивных моментов в выборе школьной формы родителями нет

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Предложение дать родителям возможность выбирать школьную форму для своих детей может вызвать конфликты. Так считает детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

Фото: openverse.org

Она объясняет, что данная инициатива может создать неравенство между детьми, если, например, один класс проголосует за форму, а другие против. Это может привести к недовольству у учеников, которые должны носить школьную форму, и конфликтам между детьми и их родителями, а также между разными классами.

По мнению психолога, решение о школьной форме должно оставаться за директором образовательной организации и вышестоящим руководством. Дугенцова подчёркивает, что давать детям право выбора в этом вопросе не имеет смысла, так как они могут манипулировать родителями.

"Всё должно быть одинаково: либо есть школьная форма у всех, либо её нет ни у кого", — подчеркнула психолог в беседе с Телеканалом "360".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.