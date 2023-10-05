Станислав Садальский назвал стоящую на грани банкротства госкорпарацию "Роснано" лавочкой Анатолия Чубайса.
Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" возмутила новость о финансовых проблемах "Роснано".
"Если собрать все …… (украденные) деньги нашей благословенной страны, то вся эта ФРС и американский бюджет покажутся детской копилкой с пятачками и фантиками", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.
Садальский поинтересовался, будет ли комментировать крах "Роснано" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Теперь ловите рыжего в Европе!" — написал актёр в своём Telegram-канале.
Ранее Садальский прокомментировал призыв переименовать Калининград в Кёнигсберг.
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