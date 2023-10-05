Садальский о банкротстве детища Чубайса "Роснано": Теперь ловите рыжего в Европе!

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Станислав Садальский назвал стоящую на грани банкротства госкорпарацию "Роснано" лавочкой Анатолия Чубайса.

Фото: ВК-аккаунт Анатолия Чубайса

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" возмутила новость о финансовых проблемах "Роснано".

"Если собрать все …… (украденные) деньги нашей благословенной страны, то вся эта ФРС и американский бюджет покажутся детской копилкой с пятачками и фантиками", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Садальский поинтересовался, будет ли комментировать крах "Роснано" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Теперь ловите рыжего в Европе!" — написал актёр в своём Telegram-канале.

Ранее Садальский прокомментировал призыв переименовать Калининград в Кёнигсберг.

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