Госкорпорация "Роснано" заявила об угрозе банкротства

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госкорпорация "Роснано" предупредила о вероятном банкротстве из-за долгов.

Фото: https://search.creativecommons.org/

"Интерфакс", ссылаясь на отчёт компании, сообщает, что по итогам полугодия текущего года объём требований кредиторов государственной корпорации существенно превысил стоимость её активов.

Долг "Роснано" на начало лета 2023 года составил 95,56 миллиарда рублей.

В отчёте "Роснано" сказано, что если компания не выполнит свои обязательства перед кредиторами, то корпорации грозит банкротство.

Ранее сообщалось, что экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс представился "независимым исследователем" из Великобритании.

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