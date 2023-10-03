Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Танки с экипажами: Запад анализирует поставку "Абрамсов" Украине
Бывший сотрудник французской разведки задержан за разглашение военной тайны
Впервые в истории Канады темнокожий депутат был избран спикером нижней палаты парламента
Луценко обещает ещё одну попытку прорыва ВСУ к Крыму: "Но заплатим страшную цену"
Этномолог про нашествие клопов в Париже: я бы запаниковала
Вильфанд заявил, что сентябрь в Москве в 2023 году побил семь метеорологических рекордов
Госавтоинспекция предупредила водителей о лишении прав за неправильную установку номеров
Российская армия отразила удар противокорабельным "Нептуном" по Крыму
Диетолог Гинзбург рассказал, что грибы шиитаке и шампиньоны замедляют старение

Госкорпорация "Роснано" заявила об угрозе банкротства

0:45
Экономика

Госкорпорация "Роснано" предупредила о вероятном банкротстве из-за долгов.

Госкорпорация "Роснано" заявила об угрозе банкротства
Фото: https://search.creativecommons.org/

"Интерфакс", ссылаясь на отчёт компании, сообщает, что по итогам полугодия текущего года объём требований кредиторов государственной корпорации существенно превысил стоимость её активов.

Долг "Роснано" на начало лета 2023 года составил 95,56 миллиарда рублей. 

В отчёте "Роснано" сказано, что если компания не выполнит свои обязательства перед кредиторами, то корпорации грозит банкротство.

Ранее сообщалось, что экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс представился "независимым исследователем" из Великобритании.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года

Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2024 года.

К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины
Национальная тренировка по ГО: сирены над страной, ведомства на учениях
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Политолог: власть в Турции никогда не будет пророссийской
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит? Любовь Степушова КС ограничил действие нормы Конституции о свободе СМИ Инна Новикова Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин
Арестович* заявил, что РФ и Украина при объединении будут мощью
Офицеры ГРУ Минобороны поклялись уничтожить предателя Кузьминова до суда
Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай
Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай
Последние материалы
Госкорпорация "Роснано" заявила об угрозе банкротства
Танки с экипажами: Запад анализирует поставку "Абрамсов" Украине
Бывший сотрудник французской разведки задержан за разглашение военной тайны
Франция готовится к новым протестам: в парламенте трясут пробиркой с клопами
Впервые в истории Канады темнокожий депутат был избран спикером нижней палаты парламента
Луценко обещает ещё одну попытку прорыва ВСУ к Крыму: "Но заплатим страшную цену"
Этномолог про нашествие клопов в Париже: я бы запаниковала
Вильфанд заявил, что сентябрь в Москве в 2023 году побил семь метеорологических рекордов
Госавтоинспекция предупредила водителей о лишении прав за неправильную установку номеров
Российская армия отразила удар противокорабельным "Нептуном" по Крыму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников