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Экс-главред "Ура.ру" обратился к Грете Тунберг с просьбой ослабить санкции

1:41
Общество

Иван Некрасов, бывший главред портала "Ура.ру" и ныне директор департамента "Факультет журналистики" Уральского федерального университета (УрФУ), опубликовал видеообращение к шведской экологической активистке Грете Тунберг, призывая ее помочь россиянам избавиться от воздействия западных санкций.

Экс-главред "Ура.ру" обратился к Грете Тунберг с просьбой ослабить санкции
Фото: Openverse

Это видеообращение было вызвано инцидентом с самолетом "Уральских авиалиний", который был вынужден совершить аварийную посадку в пшеничном поле из-за технической неисправности 12 сентября. Этот инцидент, произошедший на рейсе из Сочи в Омск, подверг опасности жизни 161 пассажира из-за отказа гидравлической системы.

Иван Некрасов подчеркнул, что хоть в данном случае никто не пострадал, нет гарантии, что подобные аварии не могут повториться с российскими авиакомпаниями в будущем.

Он обратился к Грете Тунберг, чтобы та поддержала граждан России, страдающих от введения западных санкций, включая ограничения по поставкам авиационных компонентов в Россию, сообщает newizv.ru.

Иван Некрасов пояснил, что разместил видеообращение в социальных сетях и упомянул Грету Тунберг, чтобы оно не осталось незамеченным. Однако, на данный момент, ответа от экологической активистки так и не поступило.

Автор этого видеообращения объяснил свой выбор Греты Тунберг тем, что в настоящее время россиянам сложно найти подходящего адресата для своих обращений из-за информационной войны и нежелания западных партнеров слушать российскую сторону.

 

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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