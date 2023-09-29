В Союзе торговых центров выступили за сохранение и развитие зданий IKEA

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров выразил мнение, что здания магазинов IKEA, находящиеся в торговых центрах "Мега" в Подмосковье, должны быть сохранены и продолжено их развитие. Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров, Олег Войцеховский, не исключал возможность сноса некоторых зданий IKEA, с последующей заменой их другими соответствующими объектами.

Фото: Wikipedia

"Союз торговых центров поддерживает позицию новых владельцев, что необходимо сохранить существующие активы и продолжать их развитие. Здания нужно сохранить", — заявил Шакиров.

Сеть торговых центров "Мега" в России, общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров, теперь находится в собственности группы "Газпромбанк" после её приобретения у Ingka Centres. Сделка включила в себя 14 торговых центров "Мега", расположенных в разных регионах, включая Москву, Подмосковье, Ленинградскую область, Омск, Уфу, Ростов-на-Дону, Самару, Адыгею, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород.

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