Производители устройств для потребления никотина лишились московских льгот

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Производители устройств для никотиносодержащей продукции больше не будут получать экономическую поддержку от города Москвы, согласно решению, принятому Московской городской думой в ходе пленарного заседания. Этот шаг отражает продолжающиеся усилия по защите здоровья граждан от вредного воздействия никотиновой продукции, о чем заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Фото: openverse.org

Шапошников подчеркнул, что на протяжении многих лет Россия последовательно работала над защитой своих граждан от неблагоприятного воздействия табака и никотиносодержащих продуктов на здоровье. Однако с появлением все более совершенных устройств для доставки никотина, таких как устройства для вейпинга, нормативно-правовая база изменилась.

Московская городская дума уже давно занимается решением вопросов, связанных с регулированием и маркировкой устройств для вейпинга. Многие из их законодательных предложений были учтены на федеральном уровне. Например, недавно был принят федеральный закон, вводящий дополнительные требования и запреты, связанные с продажей и рекламой продуктов для вейпинга. Это включает в себя запрет на рекламу вейпинга и распродажи со скидками.

Последнее решение Московской городской думы предполагает внесение изменений в городской закон "Об инвестиционной политике и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности". В результате производители устройств для потребления никотина больше не будут считаться субъектами инновационной деятельности, имеющими право на экономические стимулы и поддержку со стороны города. Это решение отражает признание того факта, что эти продукты, хотя и косвенно, по-прежнему представляют опасность для здоровья жителей Москвы.

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