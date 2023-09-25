Фёдор Конюхов первым в мире переплывет Тихий океан на катамаране

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Известный путешественник Федор Конюхов намерен осуществить уникальное путешествие — первый в истории одиночный переход через Тихий океан на солнечной энергии, используя для этого катамаран. Кроме того, он планирует провести научное исследование микропластика в океане, о чем он рассказал журналистам.

Фото: Openverse

На официальном веб-сайте Федора Конюхова подробно описан проект, в рамках которого он намерен совершить исторический переход через Тихий океан на катамаране, используя только солнечную энергию. Этот маршрут будет включать два этапа: первый — пересечение Атлантического океана от Канарских островов до Карибских островов, а второй — путешествие от Чили до Австралии через Тихий океан.

Во время этого перехода Федор Конюхов планирует вести видео-дневник и проводить экологический мониторинг океана. Ежедневно он будет отмечать наличие или отсутствие пластиковых отходов в морской воде. Строительство катамарана планируется завершить в текущем году.

Федор Конюхов подчеркнул, что для него всегда характерно сочетание путешествий с научными исследованиями, хотя эта сторона его работы не всегда получает достаточное внимание со стороны СМИ.

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