Москвичам объяснили, куда жаловаться на шумных соседей

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Планируются поправки в Кодексе города Москвы об административных правонарушениях, которые должны помочь решить вопрос, куда обращаться, если соседи создают слишком много шума днем. 25 сентября комиссия Московской городской думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам одобрила законопроект, предусматривающий, что в период дневных часов инспекторы Объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ) будут составлять протоколы о чрезмерном шуме.

Фото: openverse.org

В настоящее время жалобы на громких соседей можно подавать только в полицию, так как только сотрудники МВД имеют право составлять протоколы по этому административному правонарушению. Если новый закон будет принят, инспекторы ОАТИ получат соответствующие полномочия. Это предполагает разгрузку полиции и расширение возможностей горожан, сообщает "Московский комсомолец".

В настоящее время нет возможности подать жалобу на шумных соседей по телефону в ОАТИ. Жалобы можно подавать через интернет-портал мэра и правительства Москвы, и они будут рассмотрены в течение месяца.

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КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ