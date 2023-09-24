В Госдуме предложили обслуживать беременных в аэропортах без очередей

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Беременные женщины должны проходить оформление в аэропорту на отдельной стойке регистрации, чтобы избегать очередей, предложил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

Фото: https://search.creativecommons.org/

"Единого подхода по организации комфортных процедур регистрации в аэропортах для беременных женщин нет", — напомнил он в интервью URA.RU.

Парламентарий подчеркнул, что подобный подход одобряют медики, которые не советуют будущим матерям долгое время пребывать в положении стоя.

Инициатива, по его словам, станет очередным шагом в решении задачи по увеличению рождаемости в России, так как направлена на формирование благоприятных условий для беременных женщин.

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