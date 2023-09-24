Беременные женщины должны проходить оформление в аэропорту на отдельной стойке регистрации, чтобы избегать очередей, предложил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
"Единого подхода по организации комфортных процедур регистрации в аэропортах для беременных женщин нет", — напомнил он в интервью URA.RU.
Парламентарий подчеркнул, что подобный подход одобряют медики, которые не советуют будущим матерям долгое время пребывать в положении стоя.
Инициатива, по его словам, станет очередным шагом в решении задачи по увеличению рождаемости в России, так как направлена на формирование благоприятных условий для беременных женщин.
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