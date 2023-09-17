Нехватка призывников мужского пола на Украине привела к появлению указа о постановке на военный учёт женщин. Мало того, Киев собирается отправлять на передовую беременных.
Об этом рассказал российский журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале и приложил к посту ролик с презентацией украинского военного снаряжения для женщин "в положении".
"Безумие киевских главарей не имеет границ — с 1 октября для всех военнообязанных украинок закроют границы, и беременность, судя по всему, не станет уважительной причиной для отсрочки от службы", — прокомментировал он опубликованное видео.
Ранее японский политолог заявил о вымирании украинцев и рассказал, что Киев утаивает информацию и засекретил данные.
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