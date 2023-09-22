Патологоанатом Эдигер: крионическая заморозка людей — способ отъёма денег у населения

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

"Оживление" замороженного человека не представляется возможным. А крионические компании, которые предлагают подобные услуги, занимаются недобросовестным отъёмом денег у людей, травмированных потерей близких. Об этом рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: Pravda.ru

Возможность заморозки-разморозки тканей живого или уже умершего организма зависит от того, как поведут себя клетки и субклеточные структуры при сильном понижении температуры и последующем отогревании, объяснил специалист.

Он отметил, что восстановлены могут быть достаточно много вариантов клеток, однако на данный момент это абсолютно исключено для нервной ткани, как для элементов центральной нервной системы, так и для элементов периферической нервной системы.

Кристаллы льда разрывают внутриклеточные структуры при заморозке тела или мозга, из-за чего в процессе последующего размораживания нервная система превращается в "бесформенную массу". Восстановление функций мозга в данном случае, разумеется, уже невозможно, заключил доктор.

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