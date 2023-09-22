В новом шоу ОК известные шеф-повара приготовят любимые блюда россиян

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Социальная сеть "Одноклассники" запускает новое шоу под названием "Шеф против любителя". Известные повара будут готовить самые любимые блюда россиян.

Фото: Пресс-служба соцсети "Одноклассники"

Как сообщили в пресс-службе ОК, пользователи смогут увидеть кулинарный поединок профессиональных поваров и любителей.

Для усложнения задачи у участников программы будет разный бюджет на покупку ингредиентов. Профессиональным поварам предоставят по одной тысячи рублей, а любителям — в 10 раз больше.

Шоу можно посмотреть в сообществе "Готовим ОК". Передачи будут публиковать по четвергам. В общей сложности выйдет 12 выпусков.

"Участникам шоу предстоит приготовить любимые россиянами блюда, чья домашняя интерпретация значительно отличается от оригинальной или принятой в ресторанах", — пояснили в "Одноклассниках".

Пользователям ОК предоставят возможность выступить в качестве приглашённых дегустаторов и определить самую вкусную еду.