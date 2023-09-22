Социальная сеть "Одноклассники" запускает новое шоу под названием "Шеф против любителя". Известные повара будут готовить самые любимые блюда россиян.
Как сообщили в пресс-службе ОК, пользователи смогут увидеть кулинарный поединок профессиональных поваров и любителей.
Для усложнения задачи у участников программы будет разный бюджет на покупку ингредиентов. Профессиональным поварам предоставят по одной тысячи рублей, а любителям — в 10 раз больше.
Шоу можно посмотреть в сообществе "Готовим ОК". Передачи будут публиковать по четвергам. В общей сложности выйдет 12 выпусков.
"Участникам шоу предстоит приготовить любимые россиянами блюда, чья домашняя интерпретация значительно отличается от оригинальной или принятой в ресторанах", — пояснили в "Одноклассниках".
Пользователям ОК предоставят возможность выступить в качестве приглашённых дегустаторов и определить самую вкусную еду.
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