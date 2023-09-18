"Одноклассники" запустили серию видеоуроков по съёмке контента на смартфон

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Соцсеть "Одноклассники" опубликовала обучающие видеоролики, благодаря которым все желающие смогут научиться красиво снимать контент на смартфон.

Фото: Openverse

Как сообщили в пресс-службе социальной сети, проект "ФотоСоветы" находится в сервисе "Увлечения", а также в официальном сообществе "Всё ОК!".

"Одноклассники" подготовили 60 уроков, которые позволят россиянам посмотреть на обычную жизнь по-новому. Пользователи узнают о приёмах создания снимков и научатся красиво фотографировать детей, домашних любимцев, блюда, рабочие места и комнатные растения.

В записи уроков принимали участие блогеры, которые знают, как качественно рассказывать о своих хобби посредством фото.

"С помощью этого проекта мы помогаем пользователям вдохновиться самыми простыми житейскими вещами, увидеть их по-новому, найти идеи для контента и освоить простые приёмы съёмки на смартфон, чтобы было легко запечатлеть момент", — пояснила директор по маркетингу "Одноклассников" Наталия Радченкова.

С рекомендациями могут ознакомиться все пользователи.