Соцсеть "Одноклассники" опубликовала обучающие видеоролики, благодаря которым все желающие смогут научиться красиво снимать контент на смартфон.
Как сообщили в пресс-службе социальной сети, проект "ФотоСоветы" находится в сервисе "Увлечения", а также в официальном сообществе "Всё ОК!".
"Одноклассники" подготовили 60 уроков, которые позволят россиянам посмотреть на обычную жизнь по-новому. Пользователи узнают о приёмах создания снимков и научатся красиво фотографировать детей, домашних любимцев, блюда, рабочие места и комнатные растения.
В записи уроков принимали участие блогеры, которые знают, как качественно рассказывать о своих хобби посредством фото.
"С помощью этого проекта мы помогаем пользователям вдохновиться самыми простыми житейскими вещами, увидеть их по-новому, найти идеи для контента и освоить простые приёмы съёмки на смартфон, чтобы было легко запечатлеть момент", — пояснила директор по маркетингу "Одноклассников" Наталия Радченкова.
С рекомендациями могут ознакомиться все пользователи.
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