В России разработали очередной аналог ChatGPT

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Российская IT-компания Just AI создала мощную языковую модель JustGPT и представила Jay CoPilot, инструмент искусственного интеллекта (ИИ) для бизнеса. Эта разработка потребовала инвестиций примерно в 90 миллионов рублей. Jay CoPilot предназначен для автоматизации различных задач, таких как составление протоколов совещаний, анализ информации, расшифровка аудиозаписей, создание текстов и изображений, а также работа с различными форматами документов.

Фото: Openverse

Продукты, связанные с искусственным интеллектом, в настоящее время пользуются большим спросом, но успех этих инструментов зависит от того, насколько эффективно они интегрированы в повседневные бизнес-процессы и приняты организациями. В то время как продукты с искусственным интеллектом могут иметь первоначальный успех, рынок становится более конкурентным, и крупные компании предлагают все более совершенные продукты.

Российский рынок искусственного интеллекта неуклонно растет, достигнув в 2022 году 650 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Страна стремится увеличить внедрение искусственного интеллекта в свою экономику с нынешних 20% до 50% к 2024 году. Подсчитано, что использование искусственного интеллекта для снижения операционных расходов в организациях приведет к экономическому эффекту в 400 миллиардов рублей к 2023 году и в 1 триллион рублей к 2025 году.

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Аналог Chat GPT в России - Удобный Чат с ИИ