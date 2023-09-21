Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Временные ограничения на экспорт бензина и дизеля были введены Правительством России с целью стабилизации внутреннего рынка топлива, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Фото: Openverse

Постановление о введении ограничений подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение призвано стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке страны.

По оценке кабинета министров, временные ограничения на экспорт помогут насытить внутренний рынок топлива, что, в свою очередь, должно привести к снижению цен для потребителей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что происходит с ценами на бензин в России?! | Инфляция регулярно устанавливает рекорды | AfterShock