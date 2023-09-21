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Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля

0:36
Общество

Временные ограничения на экспорт бензина и дизеля были введены Правительством России с целью стабилизации внутреннего рынка топлива, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля
Фото: Openverse

Постановление о введении ограничений подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение призвано стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке страны.

По оценке кабинета министров, временные ограничения на экспорт помогут насытить внутренний рынок топлива, что, в свою очередь, должно привести к снижению цен для потребителей.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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