Мигранты хотят жить в Российской Федерации по законам шариата.
Федеральное агентство по делам национальностей опросило мигрантов, выяснив, что огромное количество мигрантов, находящихся в РФ, не хотят жить по законам нашего государства.
43 процентов респондентов заявили, что предпочли бы религиозное право — шариат. Данные законы они считают выше светских законов Российской Федерации. При этом 44 процентов хотят жить по порядкам, которые установлены у них на родине, игнорируя сложившиеся в РФ общественные устои.
Чтобы отстаивать право жить в России по шариатским нормами, на протесты готовы выйти 24 процентов опрошенных, а 15 процентов респондентов готовы участвовать в незаконных акциях.
"О какой адаптации к нашим нормам жизни можно говорить, если "ценные иностранные специалисты" выбирают нормы, прописанные в Коране? Можно ли ждать, что все мигранты не только смогут, но хотя бы захотят интегрироваться в наше общество, а не попытаются со временем навязать нам образ жизни своей родины и заставить нас жить по их порядкам?" — спрашивает телеканал "Царьград".
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