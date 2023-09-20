Мигранты не желают жить по законам России: "Хотим шариат!"

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Мигранты хотят жить в Российской Федерации по законам шариата.

Фото: rp.pl

Федеральное агентство по делам национальностей опросило мигрантов, выяснив, что огромное количество мигрантов, находящихся в РФ, не хотят жить по законам нашего государства.

43 процентов респондентов заявили, что предпочли бы религиозное право — шариат. Данные законы они считают выше светских законов Российской Федерации. При этом 44 процентов хотят жить по порядкам, которые установлены у них на родине, игнорируя сложившиеся в РФ общественные устои.

Чтобы отстаивать право жить в России по шариатским нормами, на протесты готовы выйти 24 процентов опрошенных, а 15 процентов респондентов готовы участвовать в незаконных акциях.

"О какой адаптации к нашим нормам жизни можно говорить, если "ценные иностранные специалисты" выбирают нормы, прописанные в Коране? Можно ли ждать, что все мигранты не только смогут, но хотя бы захотят интегрироваться в наше общество, а не попытаются со временем навязать нам образ жизни своей родины и заставить нас жить по их порядкам?" — спрашивает телеканал "Царьград".

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