В Государственной думе РФ предложили радикально ужесточить закон в отношении нелегальных мигрантов.
Теперь любое нарушение со стороны мигрантов может караться немедленной депортацией из Российской Федерации. Именно так предложили карать проступки мигрантов депутаты Госдумы.
Сегодня такой законопроект очень актуален. Нелегалы-мигранты отнюдь не способствуют экономическому развитию РФ, а формируют теневой рынок труда и часто занимаются преступной деятельностью, в том числе связанной с контрабандой наркотиков и оружия, комментирует "Царьград".
Ранее депутат ГД Сергей Миронов предрёк России серьёзные проблемы, если не ввести визовый режим со странами Средней Азии.
"Сегодня приезжий платит за патент 2-3 тысячи, а дальше никто не знает, где он и что делает. А у него тут земляки, родичи, он где-то на рынке крутится, дурака валяет. Так дело не пойдёт", — отметил политик.
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