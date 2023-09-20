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В ГД РФ предложили радикально ужесточить закон в отношении нелегальных мигрантов: мгновенная депортация

1:01
Политика

В Государственной думе РФ предложили радикально ужесточить закон в отношении нелегальных мигрантов.

В ГД РФ предложили радикально ужесточить закон в отношении нелегальных мигрантов: мгновенная депортация
Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Теперь любое нарушение со стороны мигрантов может караться немедленной депортацией из Российской Федерации. Именно так предложили карать проступки мигрантов депутаты Госдумы.

Сегодня такой законопроект очень актуален. Нелегалы-мигранты отнюдь не способствуют экономическому развитию РФ, а формируют теневой рынок труда и часто занимаются преступной деятельностью, в том числе связанной с контрабандой наркотиков и оружия, комментирует "Царьград".

Ранее депутат ГД Сергей Миронов предрёк России серьёзные проблемы, если не ввести визовый режим со странами Средней Азии.

"Сегодня приезжий платит за патент 2-3 тысячи, а дальше никто не знает, где он и что делает. А у него тут земляки, родичи, он где-то на рынке крутится, дурака валяет. Так дело не пойдёт", — отметил политик.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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