В ГД РФ предложили радикально ужесточить закон в отношении нелегальных мигрантов: мгновенная депортация

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

В Государственной думе РФ предложили радикально ужесточить закон в отношении нелегальных мигрантов.

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Теперь любое нарушение со стороны мигрантов может караться немедленной депортацией из Российской Федерации. Именно так предложили карать проступки мигрантов депутаты Госдумы.

Сегодня такой законопроект очень актуален. Нелегалы-мигранты отнюдь не способствуют экономическому развитию РФ, а формируют теневой рынок труда и часто занимаются преступной деятельностью, в том числе связанной с контрабандой наркотиков и оружия, комментирует "Царьград".

Ранее депутат ГД Сергей Миронов предрёк России серьёзные проблемы, если не ввести визовый режим со странами Средней Азии.

"Сегодня приезжий платит за патент 2-3 тысячи, а дальше никто не знает, где он и что делает. А у него тут земляки, родичи, он где-то на рынке крутится, дурака валяет. Так дело не пойдёт", — отметил политик.

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