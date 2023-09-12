В Москве обнаружен второй жестоко убитый мужчина

На севере Москвы найден ещё один труп мужчины с колото-резаными ранами шеи, туловища и головы. Ранения аналогичны тем, которые имелись на теле первого убитого, которого обнаружили ранее сегодня же, 12 сентября, в парке неподалеку.

Фото: мвд.рф

Об этом сообщает Telegram-канал Главного следственного управления Следкома по Москве.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на территории одного из парков САО был обнаружен труп мужчины с аналогичными признаками насильственной смерти (колото-резаные раны в области шеи, головы и туловища).

Следователи столичного СКР работают на местах происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всей картины произошедшего.

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