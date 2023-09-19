Умер "отец" легендарной "копейки" ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Инженер, ответственный за разработку и запуск производства легендарной "копейки" ВАЗ-2101, Дмитрий Авдесняк скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Фото: ВКонтакте

Именно Авдесняк внёс значительный вклад в превращение итальянского Fiat-124 в советский автомобиль. Благодаря его труду, "копейка" стала широко популярной. Уже позже созданную им "копейку" выпустили тиражом в 4 846 900 штук.

Авдесняк не дожил всего один день до своего последнего дня рождения.

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