Правильное хранение круп: избегаем ошибок и сохраняем качество продуктов

Хранение круп, свет, влага и полиэтиленовые пакеты — это основные факторы, которые могут негативно повлиять на продукты. Доктор медицинских наук и врач-диетолог Марият Мухина поделилась изданию Москва 24 рекомендациями по правильному хранению.
Мухина предупредила, что влажное место может способствовать образованию плесневых грибов и спор, которые могут быть вредными для печени и почек. Она отметила, что сварив крупу, уже нельзя избавиться от плесени.
Еще одной распространенной ошибкой является хранение круп в прозрачных полиэтиленовых пакетах, которые могут выделять вредные вещества и воздействовать на продукт.
Кроме того, когда крупы хранятся на свету, в них разрушаются витамины. Чтобы избежать появления насекомых и сохранить продукты в хорошем состоянии, эксперт рекомендует хранить крупы в сухом темном месте при температуре не выше 25 градусов в герметично закрытой таре. Также полезно использовать холщовые льняные мешочки для упаковки круп и гарантии стерильности продуктов.
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