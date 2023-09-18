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Правильное хранение круп: избегаем ошибок и сохраняем качество продуктов

1:11
Общество

Хранение круп, свет, влага и полиэтиленовые пакеты — это основные факторы, которые могут негативно повлиять на продукты. Доктор медицинских наук и врач-диетолог Марият Мухина поделилась изданию Москва 24 рекомендациями по правильному хранению.

Правильное хранение круп: избегаем ошибок и сохраняем качество продуктов
Фото: "Basmati Rice" by cookbookman17 is licensed under CC BY 2.0.

Мухина предупредила, что влажное место может способствовать образованию плесневых грибов и спор, которые могут быть вредными для печени и почек. Она отметила, что сварив крупу, уже нельзя избавиться от плесени.

Еще одной распространенной ошибкой является хранение круп в прозрачных полиэтиленовых пакетах, которые могут выделять вредные вещества и воздействовать на продукт.

Кроме того, когда крупы хранятся на свету, в них разрушаются витамины. Чтобы избежать появления насекомых и сохранить продукты в хорошем состоянии, эксперт рекомендует хранить крупы в сухом темном месте при температуре не выше 25 градусов в герметично закрытой таре. Также полезно использовать холщовые льняные мешочки для упаковки круп и гарантии стерильности продуктов.

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ТАК КРУПЫ БУДУТ ХРАНИТСЯ 10 ЛЕТ! длительное хранение продуктов, проверенный способ.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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