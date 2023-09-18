Правильное хранение круп: избегаем ошибок и сохраняем качество продуктов

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Хранение круп, свет, влага и полиэтиленовые пакеты — это основные факторы, которые могут негативно повлиять на продукты. Доктор медицинских наук и врач-диетолог Марият Мухина поделилась изданию Москва 24 рекомендациями по правильному хранению.

Фото: "Basmati Rice" by cookbookman17 is licensed under CC BY 2.0.

Мухина предупредила, что влажное место может способствовать образованию плесневых грибов и спор, которые могут быть вредными для печени и почек. Она отметила, что сварив крупу, уже нельзя избавиться от плесени.

Еще одной распространенной ошибкой является хранение круп в прозрачных полиэтиленовых пакетах, которые могут выделять вредные вещества и воздействовать на продукт.

Кроме того, когда крупы хранятся на свету, в них разрушаются витамины. Чтобы избежать появления насекомых и сохранить продукты в хорошем состоянии, эксперт рекомендует хранить крупы в сухом темном месте при температуре не выше 25 градусов в герметично закрытой таре. Также полезно использовать холщовые льняные мешочки для упаковки круп и гарантии стерильности продуктов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ТАК КРУПЫ БУДУТ ХРАНИТСЯ 10 ЛЕТ! длительное хранение продуктов, проверенный способ.