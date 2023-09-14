Российские рестораны готовятся поднять цены на 20% осенью

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские рестораны планируют увеличить цены на свои услуги осенью на уровне 15-20%, и основной причиной этого повышения является рост себестоимости, вызванный подорожанием продуктов, топлива, заработных плат и других факторов. Эти заведения также намерены внести изменения в свои меню, пересмотреть состав блюд и уменьшить использование дорогих продуктов.

Фото: openverse

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России, подчеркнул, что рестораны стараются сохранить цены на стабильном уровне, но подорожание всех компонентов, таких как продукты, бензин и логистические услуги, делает это практически невозможным.

В июне текущего года рестораны уже поднимали цены в среднем на 10%, связывая это с ростом цен на импортные продукты на 35%. В 2022 году цены на блюда в российских ресторанах также выросли в среднем на 15-20%.

Эксперты ожидают, что спрос на ресторанные услуги сначала немного снизится, но затем восстановится, хотя, возможно, не в полном объеме. Это будет зависеть от того, насколько быстро будут расти зарплаты в соответствии с общей инфляцией.

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