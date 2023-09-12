Миграционные центры некоторых городов забиты, немало людей оформляют гражданство, но около Центров для контрактов на военную службу — таких очередей нет.
Воевать за страну, где новоиспеченные "россияне" теперь будут жить, они не хотят.
"Они становятся гражданами РФ, а гражданин РФ по нашей Конституции должен защищать интересы страны. Почему он должен становиться на воинский учёт? Потому что право быть гражданином РФ влечёт за собой долг защищать её", — комментирует полковник в отставке Виктор Литовкин.
С 2018 года количество "новых русских" росло в геометрической прогрессии, люди приезжают в РФ за лучшей жизнью и зарплатой, а в виде бонуса получают и полагающиеся льготы.
В прошлом году количество желающих жить и работать в Российской Федерации — около более 690 тысяч иностранцев. Но получение паспорта РФ, подразумевает под собой и ответственность, которую мигранты взваливать на себя не спешат.
Поэтому ждём рейдов для новых граждан. А лучше сразу с порога им провести экскурсию до пункта военной службы, отметил аналитик.
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