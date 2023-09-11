В Харьков заехала дополнительная группа военкомов для ускорения принудительной мобилизации

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В Харьков приехала дополнительная группа сотрудников военкоматов, чтобы ускорить темпы принудительной мобилизации в ВСУ граждан Украины.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом сообщает издание "Украина.ру", ссылаясь на свои источники.

"Дорогие харьковчане, в ближайшие дни будьте особенно осторожны!" — отмечает портал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европейскому Союзу проблемами с мигрантами в случае сокращения им помощи.