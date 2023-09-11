В Харьков приехала дополнительная группа сотрудников военкоматов, чтобы ускорить темпы принудительной мобилизации в ВСУ граждан Украины.
Об этом сообщает издание "Украина.ру", ссылаясь на свои источники.
"Дорогие харьковчане, в ближайшие дни будьте особенно осторожны!" — отмечает портал.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европейскому Союзу проблемами с мигрантами в случае сокращения им помощи.
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