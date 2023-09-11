Появилась информация, что вся семья главы ГУР Украины Кирилла Буданова (родители, супруга) получили паспорта Великобритании.
Об этом в Telegram-канале пишет экс-нардеп Рады Илья Кива.
"На самом деле вся верхушка режима Зеленского с семьями, кто до начала военных действий, кто после, получила паспорта Великобритании и США, в зависимости от кураторства того или иного ведомства", — отмечает бывший депутат Верховной рады Украины.
По его словам, сам Зеленский с женой и детьми, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, глава контрразведки Поклад, бывший министр обороны Алексей Резников и тот же Буданов в разное время стали подданными Соединённого Королевства. Главком ВСУ Валерий Залужный и руководитель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия являются гражданами Соединённых Штатов.
Каждый из этого длинного списка, кто сегодня участвует в геноциде украинского народа и причастен к уничтожению страны, обеспечены гарантиями стран НАТО.
Когда сами украинцы кончатся и воевать будет некому, эти люди уедут в "свои" страны, будут преспокойно там жить и тратить заработанные на войне и людском горе деньги.
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