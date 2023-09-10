В Сбербанке предупредили о новой мошеннической схеме

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Мошенники придумали новую схему с фиктивными приложениями, рассказал ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

Фото: Openverse

"Злоумышленник звонит клиенту от имени сотрудника ''Сбера'' и убеждает его установить приложения ''Сбер 2.0'' или ''Поддержка Сбербанка", — сообщил высший руководитель.

На самом деле аферисты таким способом распространяют программы для удаленного доступа к устройству.

Он также добавил, что при появлении новой версии настоящего приложения Сбербанка уведомление о необходимости обновления придет клиенту либо напрямую в мобильном приложении, либо по номеру 900.

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Новая схема мошенничества | Разговор с мошенником