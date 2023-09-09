Пожарный в Екатеринбурге сделал предложение своей девушке, забежав для этого на 52-й этаж

Прошедший 9 сентября вертикальный забег в Екатеринбурге закончился очень романтично: один из его участников-пожарных забежал на 52 этаж и сделал предложение руки и сердца своей девушке. О трогательном эпизоде рассказал "4 канал".

Фото: openverse.org

"Мужчина преодолел 1132 ступеньки и финишировал на 52-м этаже на смотровой площадке. Мероприятие прошло в рамках вертикального забега", — уточнили в Telegram-канале СМИ.

За вертикальным забегом в БЦ "Высоцкий" зрители могут наблюдать в Екатеринбурге каждый год с 2013 года.

За все годы проведения мероприятия быстрее всех забежать на самый верхний этаж небоскрёба удалось учителю физкультуры из Первоуральска, который смог это сделать за 4 минуты 42 секунды.

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