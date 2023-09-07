В Приморье экскаваторщик заснял опасную встречу с тигром

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Довольно необычная встреча человека с тигром в Приморском крае не предвещала ничего хорошего для вовлеченного в неё человека. Вялая, но все еще опасная кошка преградила путь не только человеку, но и экскаватору, занятому строительными работами. Тем не менее, несмотря на потенциальную опасность, запись этой неожиданной "встречи" попала в Интернет, что дает проблеск надежды на положительный исход.

Фото: openverse

На кадрах видно, что хищник предпочел расположиться прямо на пути работающего экскаватора, представляя собой своеобразное противостояние.

Человек, снимающий видео, ведет жизнерадостный рассказ из-за кулис, говоря: "Экскаватором громыхаю — не боится". Стоит отметить, что эта встреча произошла еще до прихода разрушительного тайфуна "Ханун" в Приморский край, сообщает zr.media.

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