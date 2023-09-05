В Госдуму внесут проект Налогового кодекса

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

В рамках осенней сессии Госдумы Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) намерена представить на рассмотрение проект Налогового кодекса. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального комитета КПРФ, Юрий Афонин, на пресс-конференции в ТАСС.

Фото: Wikipedia

Афонин отметил, что данный проект будет представлен как новый законодательный акт, подобно Трудовому кодексу. Планируется его внесение на рассмотрение Госдумы в ноябре-декабре.

Основной концепцией кодекса является перераспределение налоговой нагрузки с целью обложить сверхбогатых и экспортеров ресурсов дополнительными налогами. Эти изменения включают в себя введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ), введение налогов на роскошь и сверхбогатство, а также усиление налогообложения прибыли банков.

Ранее КПРФ также объявила о своем намерении представить проект Трудового кодекса на рассмотрение Госдумы.

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