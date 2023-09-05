В рамках осенней сессии Госдумы Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) намерена представить на рассмотрение проект Налогового кодекса. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального комитета КПРФ, Юрий Афонин, на пресс-конференции в ТАСС.
Афонин отметил, что данный проект будет представлен как новый законодательный акт, подобно Трудовому кодексу. Планируется его внесение на рассмотрение Госдумы в ноябре-декабре.
Основной концепцией кодекса является перераспределение налоговой нагрузки с целью обложить сверхбогатых и экспортеров ресурсов дополнительными налогами. Эти изменения включают в себя введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ), введение налогов на роскошь и сверхбогатство, а также усиление налогообложения прибыли банков.
Ранее КПРФ также объявила о своем намерении представить проект Трудового кодекса на рассмотрение Госдумы.
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