На Кубани проверят законность граничащих с лесом зданий в связи с пожаром в Геленджике

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор Краснодарского края, Вениамин Кондратьев, выдал поручение провести проверку законности строительства жилых зданий, находящихся в непосредственной близости к лесу в Геленджике. Это решение было принято после крупного лесного пожара, который разразился на склоне хребта Маркотх в конце августа.

Фото: Openverse

В ходе инспектирования местности, губернатор заметил, что жилые объекты в данном районе Геленджика находятся в непосредственной близости к лесу. В связи с этим он поручил провести кадастровые работы и уточнить границы поселений в течение месяца. Эта инициатива распространяется не только на Геленджик, но и на все муниципалитеты региона.

Целью проверки является разделение лесного фонда от строений и создание минерализованных полос. Губернатор подчеркнул важность того, чтобы эти изменения отразились не только на бумагах, но и в реальной жизни. Он также выразил надежду на то, что уроки, извлеченные из этой ситуации, помогут предотвратить подобные пожары в будущем.

Ранее сообщалось, что пожар в Геленджике был вызван неосторожным обращением с огнем, и были задействованы самолеты и вертолеты для его тушения. В отношении местного жителя, чьи действия могли привести к возгоранию, было возбуждено уголовное дело.

Этот лесной пожар стал одним из самых масштабных в Краснодарском крае за последние пять лет, а его площадь превысила 118 гектаров.

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В Геленджике бушует лесной пожар на Маркотхском хребте