Размер пенсии зависит от стажа, вредности и региона проживания, говорит юрист Соловьев

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Заслуженный юрист России Иван Соловьев разъяснил, что размер пенсии у граждан может изменяться в зависимости от различных факторов, таких как доплаты за стаж, вредность и даже регион проживания, сообщает агентство "Прайм".

Фото: openverse

По словам Соловьева, если по каким-либо причинам пенсионер получает слишком низкую пенсию, чтобы обеспечить себе минимальный уровень жизни по федеральному стандарту, ему может быть начислена федеральная социальная доплата. В этом году федеральный минимум для достойного существования составляет 12 363 рубля. Тем не менее, если региональный минимум выше федерального, то пенсионерам будут выплачивать повышенную региональную социальную поддержку.

Дополнительные выплаты к пенсии в размере 2522 рубля предоставляются пенсионерам, содержащим других нетрудоспособных членов семьи. Граждане, отработавшие более тридцати лет в сельской местности, имеют право на доплату к пенсии в размере 1892 рубля.

Пенсионеры, достигшие 80 лет или имеющие первую группу инвалидности, получают дополнительные 7567 рублей. Те, кто отработал определенное количество лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут рассчитывать на доплаты в размере 3784 и 2270 рублей соответственно.

Юрист подчеркнул, что для получения большинства видов доплат к пенсии пенсионеру следует собрать необходимые документы, подтверждающие стаж работы, условия труда и другие важные обстоятельства, и обратиться в офис Фонда социального страхования по месту жительства.

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